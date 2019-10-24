taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7572
Euro
6.4021
Altın
1500.23
Borsa
100133.05
Gram Altın
278.208
Bitcoin
43136.4

Ameliyat olan Muazzez Abacı taburcu oldu

Ayağı 3 yerden kırılan sanatçı Muazzez Abacı, geçtiğimiz günlerde ameliyat oldu. Tedavisi tamamlanan Abacı, hastaneden bugün taburcu edildi.

İHA | 24.10.2019 - 17:35..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Muazzez Abacı, geçtiğimiz günlerde evinde bir kaza geçirdi. Ayağı 3 yerinden kırılan Abacı, ameliyat oldu.

AMELİYATTAN 4 GÜN SONRA TABURCU EDİLDİ

Tedavisi tamamlanan ve 4 gün önce ameliyat olan usta sanatçı, bugün taburcu oldu.

Ameliyat olan Muazzez Abacı taburcu oldu

"BİLEĞİM BURKULDU, 3 KEMİĞİM KIRILDI"

Sedyeyle hastaneden ayrılan Abacı’nın, 4 hafta daha yürüyemeyeceği söylendi. Tüm sevenlerinden dua isteyen Muazzez Abacı, “Bu hastanede en baştan sona kadar herkes bana bebekler gibi baktı. Hepsine çok minnettarım. Başta doktorum Demir Budak olmak üzere fevkalade bir ameliyat yaptılar. 3 tane kırık kemiğim vardı bilekte. Millet 5'inci kattan düşüyor bir şey olmuyor ama benim oldu. Evde bileğim burkuldu, 3 kemik kırıldı. 4 hafta sonra yürüyebileceğim. Biraz ağrım var o kadar.” dedi. Usta sanatçı Muazzez Abacı, taburcu olduğu hastaneden ambulansla ayrıldı.

Ameliyat olan Muazzez Abacı taburcu oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

357
AK Parti, yeni vergi taslağının detaylarını açıkladı

AK Parti, yeni vergi taslağının detaylarını açıkladı

553
Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

286
Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

607
Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı

157
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

171
Rusya, YPG ile canlı bağlantı kurdu

Rusya, YPG ile canlı bağlantı kurdu

207
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir