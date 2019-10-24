Ameliyat olan Muazzez Abacı taburcu oldu

Muazzez Abacı, geçtiğimiz günlerde evinde bir kaza geçirdi. Ayağı 3 yerinden kırılan Abacı, ameliyat oldu.

AMELİYATTAN 4 GÜN SONRA TABURCU EDİLDİ

Tedavisi tamamlanan ve 4 gün önce ameliyat olan usta sanatçı, bugün taburcu oldu.

"BİLEĞİM BURKULDU, 3 KEMİĞİM KIRILDI"

Sedyeyle hastaneden ayrılan Abacı’nın, 4 hafta daha yürüyemeyeceği söylendi. Tüm sevenlerinden dua isteyen Muazzez Abacı, “Bu hastanede en baştan sona kadar herkes bana bebekler gibi baktı. Hepsine çok minnettarım. Başta doktorum Demir Budak olmak üzere fevkalade bir ameliyat yaptılar. 3 tane kırık kemiğim vardı bilekte. Millet 5'inci kattan düşüyor bir şey olmuyor ama benim oldu. Evde bileğim burkuldu, 3 kemik kırıldı. 4 hafta sonra yürüyebileceğim. Biraz ağrım var o kadar.” dedi. Usta sanatçı Muazzez Abacı, taburcu olduğu hastaneden ambulansla ayrıldı.