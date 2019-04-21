F-35'lere karşı SU-57 gündemde

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi yıl sonuna doğru ülkede olacak.

Amerika, Rus füze sisteminin alınması halinde F-35'lerden vazgeçilmesini isterken; Türkiye devreye Rus menşeili Su-57'yi soktu.

ÖZELLİKLERİ İLE F-35'İ ARATMAYACAK

Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

Bu özellikler de F-35'e alternatif arayan Türkiye'nin önünü açıyor.

"F-35'LER TESLİM EDİLMEZSE SU-57 ALINIR"

Öte yandan Amerikan savunma haber sitesi Defense News, adı açıklanmayan bir Türk savunma yetkilisinin, Türkiye’ye F-35’lerin teslim edilmemesi halinde muhtemelen en iyi ilk tercihlerinin Rus savaş uçağı teknolojisi olacağını söylediğini iddia etti.

EN İYİ TERCİH OLUR

News'in gösterdiği kaynak, “Eğer Amerikalı müttefiklerimiz müttefiklikle bağdaşmayan şekilde davranır ve Müşterek Savaş Uçağı programında Türkiye’nin üyeliğini sorgularsa, Rus savaş uçağı teknolojisi en iyi ilk tercih olur.” dedi.

RUS YAYIN ORGANI TÜRKİYE'Yİ İKİNCİ SIRADA GÖSTERDİ

Rus resmi yayın organı ‘Rossiyskaya Gazeta’da yayınlanan açıklamada ise “SU-57 dış pazarlara satışa çıkmaya hazır. Uçağın ilk müşterilerinin kimler olabileceğini sıralamak gerekirse ilk sırada Hindistan ve Çin var. İkinci sıradaki ülkeler ise Türkiye, Katar ve hatta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olabilir.” denildi.