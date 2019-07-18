Amerika F-35 projesinin çökmesini istemedi

Türkiye, Amerika'dan Patriot hava savunma sistemlerini satın almak istese de Barack Obama yönetimi bu satışa yanaşmadı.

Savunam alanında güçlenmek için bir adım atmak zorunda kalan Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini aldı.

Amerika bu konuda Türkiye'yi tehdit etse de Rusya'dan kalkan uçaklar Ankara'ya inmeye başladı.

Teslimatın başlaması üzerine Beyaz Saray, Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını duyurdu.

F-35 İLE S-400 NEDEN YAN YANA OLMAZ

Peki Amerika neden F-35'lerle S-400'lerin aynı yerde olmasını istemiyor.

Bunun nedeni, F-35 projesinin tamamen çökme ihtimali.

Amerika'da sık sık tartışılan F-35'lerin radarlardan gizlenme özelliği, henüz test edilemedi.

F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi durumunda, uçakların bilgileri S-400'lere girilecek ve hayalet uçakların en önemli özelliği test edilmiş olacak.

1,5 TRİLYON DOLAR ÇÖP OLABİLİR

F-35 projesinin toplam maliyeti 1,5 trilyon dolar. Başkan Donald Trump'ın elinin tersiyle itebileceği bir para değil.

Konuyla ilgili eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da önemli tespitlerde bulunmuştu.

İlker Başbuğ: Mesele F-35'in bilgilerinin S-400'e yüklenmesi ViDEO

ELEKTRONİK İZ

Habertürk canlı yayınında konuşan Başbuğ, "Sorun şurada, Amerika gözüyle bakalım. Size F-35'leri verirse, siz ilk başta F-35'lerle ilgili bilgileri biz havacılıkta buna 'elektronik iz' deriz. O uçağın bütün elektronik bilgilerini S-400'e yüklemek durumundasınız. S-400'lere F-35'lerle ilgili bilgilerin yüklenmesi demek, bir bakıma radarda görünür veya görünmez olduğunun test edilmesi demek." ifadelerini kullanmıştı.

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