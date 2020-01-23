Amerika Greta ile kavgaya devam ediyor

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl sürdürülebilirlik ana teması üzerinden iklim krizi ve ekolojik felaketlere odaklanması sebebiyle 17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ile Trump yönetimi arasında düelloya sahne oluyor.

Ergen iklim aktivist Greta Thunberg'in eylüldeki BM Genel Kurulu'nun ardından bu hafta Dünya Ekonomik Forumu'nda da iklim kriziyle ilgili dünya liderlerine hesap sormasını, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin kaldıramadı.

ABD HAZİNE BAKANI KAVGAYA TUTUŞTU

Davos'ta 'hemen şimdi fosil yakıtlara yatırımların sona erdirilmesi çağrısı yapan, siyaset ve iş alemine "Çocuklarınıza 'ekonomi için o kadar olumsuz olacağa benziyordu ki, gelecekteki yaşam koşullarını güvenceye almak fikrinden hiç denemeden vazgeçtik' mi diyeceksiniz?" diye kafa tutan Greta Thunberg'e, Steven Mnuchin'den karşılık geldi.

"İLK ÖNCE GİT EKONOMİ OKU"

Davos'ta basın toplantısı düzenleyen Mnuchin, Thunberg'in çağrısına atıfla kamu ve özel sektörün fosil yakıt şirketlerine yatırımı kesmesinin ABD'nin ekonomik büyümesini tehdit edip etmeyeceği sorularıyla karşılaştı.

İlkin "Kendisi başekonomist mi? Kim ki o, kafam karıştı" karşılığını veren ABD Hazine Bakanı, ardından şaka yaptığını belirterek "Üniversiteye gidip ekonomi eğitimi aldıktan sonra geri gelip bunu bize açıklayabilir" dedi.