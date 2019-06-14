Amerika ile İran yine birbirini suçladı

Umman Körfezi'nde dün sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

JAPONYA'YA YÜK TAŞIYORLARDI

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.

JAPON BAŞBAKAN HAMANEY İLE GÖRÜŞÜYORDU

Resmi ziyaret için dün Tahran'a gelen Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Japonya'ya ham petrol taşıyan iki petrol tankerinin Umman Körfezi'nde saldırıya uğradığı sırada İran lideri Hamaney ile görüşüyordu.

Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine saldırı VİDEO

"İRAN SORUMLU"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo olayla ilgili; "Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz. Bölgede bu karmaşık saldırıyı düzenleyecek kaynak ve yeteneğe sahip herhangi vekil bir grup yok. Bu saldırı, İran'ın ABD ve ortaklarına karşı düzenlediği tehlikeli saldırılardan sadece bir tanesi. Bu provoke edici saldırılar, denizcilikteki 'sefer özgürlüğü' kurallarının yanı sıra uluslararası barış ve güvenliğe açık bir tehdit oluşturmaktadır." açıklaması yaptı, İran'dan cevap gecikmedi.

"ABD SABOTAJ DİPLOMASİSİ UYGULUYOR"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçladı.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarında İran'ı suçlayan ABD'nin gerçekçi deliller sunmadığını savundu.

Saldırıların failleri olarak "B Takımı" olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i işaret eden Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi: "ABD'nin (saldırıların hemen ardından) gerçekçi veya dolaylı kanıtlar sunmadan İran'a karşı iddialarda bulunması, B Takımı'nın İran'a karşı Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun diplomatik çabalarını da hedef alan sabotaj diplomasisine geçtiğini açıkça ortaya koyuyor."

İran Dışişleri Bakanı, diğer mesajında da bu tür sabotajlara karşı daha önce uyarılarda bulunduğunu hatırlatarak, "Geleceği gördüğüm için değil B Takımı'nın geçmişini bildiğim için uyardım." ifadesini kullandı.

MÜRETTEBATI BİZ KURTARDIK SAVUNMASI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi ise yaptığı açıklamada ABD'nin iddialarının "temelsiz" olduğunu ifade etti. Musavi İran'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinden sorumlu olduğunu, imdat çağrısı yapan gemilere yardım için bölgeye gittiğini ve mürettebatı kurtardığını söyledi.



