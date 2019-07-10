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Amerika ile Katar arasında 5 yeni anlaşma

Donald Trump, 85 milyar dolarlık anlaşma imzaladığı Katar Emiri Al Sani'yi gerçek bir lider olarak tanımladı.

AA & Ensonhaber | 10.07.2019 - 12:55..
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Amerika ile Katar arasında 5 yeni anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve askeri iş birliğinin artırılması kararlılığı öne çıktı.

Katar Emiri Şeyh Temim'i Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Oval Ofis'te iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

ABD ve Katar imzaları attı VİDEO

"GERÇEK BİR LİDER"

Şeyh Temim'den "gerçek bir lider" diye bahseden Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu söyledi.

Katar'ın ABD'ye yüksek düzeyde yatırımlar yapıp, ciddi miktarlarda silah ve askeri ekipman aldığını anlatan Trump, "Tüm bunlar için kendilerine teşekkür ediyoruz. Katar'da büyük askeri varlığımızı da sürdürüyoruz. Dünyadaki en büyük askeri üslerden birini inşa ettiler. Sizin gibi bir dostumla çalışmak gerçekten büyük bir onur." değerlendirmesini yaptı.

Amerika ile Katar arasında 5 yeni anlaşma

İRAN UYARISI

Trump ayrıca, bir soru üzerine İran'ın çok kötü şeyler yaptığını savunarak, "Kendilerine dikkat etseler iyi olur." ifadesini kullandı.

EKONOMİK ORTAKLIK 185 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Katar Emiri de Trump'a gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkür ederek, "Birlikte iyi iş çıkarıyoruz. Aramızdaki ekonomik ortaklık 185 milyar doları geçmiş durumda ve bunu iki katına çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Amerika ile Katar arasında 5 yeni anlaşma

KATAR'A DAVET

Şeyh Temim, ABD'nin Körfez'deki en önemli askeri üslerinden El-Udeyd Hava Üssü'nü ve ülkeyi ziyaret etmesi için Trump'ı Katar'a davet etti.

5 YENİ ANLAŞMANIN BEDELİ 85 MİLYAR DOLAR

Beyaz Saray, Trump ile Şeyh Temim arasında toplam 5 anlaşmaya imza atıldığını açıkladı.

Anlaşmaların bedelinin 85 milyar dolar seviyesinde olduğu öğrenildi.

Buna göre, Katar Petrol ile Chevron-Phillips, Katar Havayolları ile General Elektrik, Katar Havayolları ile Boeing, Katar Havayolları ile Gulfstream Aerospace ve Katar Hükümeti ile Raytheon arasında olmak üzere toplam 5 anlaşma imzalandı.

5 UÇAK, NASAM VE PATRİOT FÜZE SİSTEMİ

Anlaşmalar kapsamında Katar, 5 Boeing 777 Freighters'ın yanı sıra Raytheon'dan da NASAM ve Patriot füze sistemlerini alacak.

Amerika ile Katar arasında 5 yeni anlaşma

Amerika ile Katar arasında 5 yeni anlaşma

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