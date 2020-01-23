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Amerika, İran'ı tehdit etti

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Süleymani'nin yerine gelen ismin Amerika'ya yönelik plan yapması durumunda sonucuna katlanacağını söyledi.

AA & Ensonhaber | 23.01.2020 - 14:41..
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Amerika, İran'ı tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği talimatla Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, dünyada büyük yankı uyandırdı.

Amerika'nın bu saldırısına, İran cephesi füzeli saldırılarla cevap verdi.

Ancak iki ülke arasındaki gerilim dinmiş değil.

İran, Donald Trump'ın öldürülmesi için 3 milyon dolar ödül koydu.

Amerika ise, İran'da Kasım Süleymani'nin görevine getirilen ismi hedef aldı.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral İsmail Kaani'ye seslendi.

"AYNI SONLA KARŞILAŞACAK"

Hook, "Eğer İsmail Kaani de Amerikalıları öldürme yolunu izlerse aynı sonla karşılaşacak." şeklinde konuştu.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'da düzenlenen eylemlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hook, protestocuları 'kahraman' olarak nitelendirdi ve sürece destek vereceklerini söyledi.

Amerika, İran'ı tehdit etti

FOTOĞRAF: Kasım Süleymani'nin yerine atanan İsmail Kaani

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