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Amerika kıtasındaki en eski ayak izi bulundu

Kıtada insana ait en eski ayak izinin, 9 yıl önce Şili'de bulunan ayak izi olduğu kaydedildi.

AA | 28.04.2019 - 08:25..
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Bilimsel yayınlar yapan PLOS ONE dergisinde yayımlanan makaleye göre, Şili Antarktik Üniversitesinde (UACh) görevli bilim insanları, 2010'da Şili'nin Osorno şehrindeki Pilauco arkeolojik alanında bulunan ayak izinin kıtadaki insana ait en eski ayak izi olduğunu ispat etti.

Amerika kıtasındaki en eski ayak izi bulundu

16 BİN YILLIK AYAK İZİ

Yaklaşık 16 bin yıl öncesine dayanan ayak izinin hayvana ait olup olmadığını belirlemek için araştırmalar yürütülüyordu.

Bulunan ayak izi 23 santimetre uzunluğunda ve çalışmalar, izin yalın ayak yürüyen bir yetişkine ait olabileceğini ortaya koyuyor.

Amerika kıtasındaki en eski ayak izi bulundu

AMERİKA KITASININ EN YAŞLI İNSANLARI

Şili basınında yer alan haberlere göre, UACh'deki çalışmaları yürüten Paleontolog Karen Moreno, katıldığı bir radyo programında, "15 bin 600 yıllık insan kalıntılarıyla karşı karşıyayız. Bu, Pilauco'da Amerika kıtasının en yaşlı insanlarının olduğunu gösteriyor." dedi.

Amerika kıtasındaki en eski ayak izi bulundu

GÜNEY AMERİKA'DA ERKEN DÖNEM "SÖMÜRGECİLİK"

Öte yandan, makalede, bölgede 3 metre derinliğe kadar yapılan toprak katmanlarındaki çalışmalar sonucu bulunan taştan yapılmış aletlerin, Güney Amerika'da erken dönemde sömürgeciliğin olduğu ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.

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