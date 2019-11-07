Amerika: Suriye'deki petrol YPG'ye gidecek

Amerika Suriye'de ikiyüzlü oyunlarına devam ediyor...

ABD Savunma Bakanı Mark Esper daha önceki bir açıklamasında Suriye'deki petrol sahalarını DEAŞ'dan arta kalan gruplardan ABD'nin koruyacağını ifade etmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise daha belirsiz ifadeler kullanarak, ABD'nin petrolü koruyacağını dile getirmişti.





PETROLLER YPG'YE

Pentagon sözcüsü Rath Hoffman ise Suriye petrol sahasında elde edilen gelirin ABD’ye değil YPG'ye gittiğini söyledi.

Hoffman, Suriye’nin kuzeyindeki petrol sahasında konuşlanan ABD askerlerinin herhangi bir tehlike durumunda kendilerini savunma hakkına sahip olduklarını ifade etti.

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