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Amerika YPG'li teröristlerin maaşına zam yaptı

ABD yönetimi, Suriye'de kendi çıkarları doğrultusunda kontrol ettiği YPG'li teröristlerin maaşlarını 285 dolara çıkardı.

Haber Merkezi | 05.05.2019 - 09:02..
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Amerika YPG'li teröristlerin maaşına zam yaptı

Suriye'de çıkan iç savaşı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanan Amerika, bölgedeki terör örgütleriyle sıkı bir ilişki içerisinde.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi bahane ederek terör örgütü YPG'yi silah ve para yardımına boğan Amerikalılar, bölgedeki teröristlerin maaşlarına da zam yaptı.

MAAŞ 285 DOLAR

Örgüt saflarında çatışan teröristlere 210 dolar ödeyen Amerika, mayıs ayına girilmesiyle maaşları 285 dolara çıkardı.

TÜRKİYE'NİN OPERASYONU ÖNCESİ...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu başlatmadan önce YPG'li teröristlere yapılan zam, örgüte cesaret verme taktiği olarak görüldü.

PARANIN KAYNAĞI SUUDİLER

Bilindiği üzere; Amerika bölgedeki teröristlere yardım gönderebilmek için Suudi Arabistan'dan para alıyor.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, tek telefonda Suudi yönetiminden 500 milyon dolar aldığını söylemişti.

YPG'Lİ TERÖRİSTİN MALİYETİ

ABD'nin, sadece bir YPG'li terörist için harcadığı para 7 bin 639 dolara denk geliyor.

Amerika YPG'li teröristlerin maaşına zam yaptı

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