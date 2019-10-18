Amerika'da Cumhuriyetçiler anlaşmayı beğenmedi

ABD heyeti dün Türkiye'ye gelerek Türk heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Yapılan görüşme sonrası Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasına yönelik anlaşmaya vardı.

CUMHURİYETÇİLERDEN TEPKİ

Toplantının ardından basın toplantısı düzenlendi.

İki tarafın da bu anlaşmadan memnun olduğu gözlense de Amerika'daki Cumhuriyetçiler bu durumu farklı bir şekilde değerlendirdi.

CUMHURİYETÇİ SENATÖR KIZDI

ABD'de yankıları ise tamamen farklıydı. Cumhuriyetçi senatör Mitt Romney, ABD'nin Türkiye karşısında zayıf düştüğünü belirterek bu durumu eleştirdi ve yetkilierden bir açıklama istedi.

"ABD HÜKÜMETİ BU KADAR ZAYIF VE BECERİKSİZ Mİ"

Senatör Romney, "Diplomasi şansı hiç yok muydu? Türkiye’nin bizi zorlayabileceği kadar diplomatik olarak zayıf ve beceriksiz miyiz? Hem de Türkiye'ye karşı? Bence kamuoyunun bu konuyla ilgili bilgilendirilmesi gerekiyor. Umarım senatör gelecek hafta bu sorulara açıklık getirebilir." diye konuştu.