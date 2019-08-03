Amerika'da F-35'lere maliyet eleştirisi

1 Antalya'da caretta carettalar yolunu şaşırdı Yuvalarından çıkan caretta caretta yavrularının, deniz yerine kara tarafına gittiğini fark eden bir vatandaş, yönünü değiştirerek denize doğru tuttuğu ışık ile hayvanları suya ulaştırdı.

2 Kurbanlık seçiminde püf noktalar Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, ibadetini yerine getirmek isteyenler pazarlarda doğru seçimi yapmak için dolaşmaya başladı.

3 Uşak'ta çiftçinin yüzünü tümör kapladı Çiftçilikle uğraşan Halil K., yüzünün büyük bölümünü kaplayan ve giderek büyüyen tümörden kurtulmak için yardım bekliyor.

4 Hindistan'da şehre giren timsah köpeğe saldırdı Yoğun yağışların etkili olduğu Vadodara şehrinde meydana gelen sel sonucunda suda yüzen bir timsah, sokak ortasındaki köpeğe saldırdı.

5 Amasya'da ailenin yol kanalı tartışması: 1 ölü, 2 yaralı Elmayolu köyünde amca çocuğu olan iki grubun arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

6 Gaziantep'te drone ile et taşıdılar Bir kebapçının etleri kasaptan drone ile taşıdıktan sonra mangalda pişirmesi, renkli görüntülere sahne oldu.