taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5555
Euro
6.1732
Altın
1440.84
Borsa
99679.44
Gram Altın
257.43

Amerika'da F-35'lere maliyet eleştirisi

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması sonrasında artan maliyet, ülkede tartışmalara neden oldu.

Haber Merkezi | 03.08.2019 - 17:19..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Amerika'da F-35'lere maliyet eleştirisi

Rusya'nın Türkiye'ye S-400'lerin teslimatını yapmaya başlaması üzerine Amerika ani bir kararla Türkiye'yi F-35 programından çıkardı.

TÜRKİYESİZ PROJENİN MALİYETİ YÜKSELDİ

F-35'lerin 937 parçasını üreten Türkiye'nin program dışında bırakılması, uçakların maliyetinin artmasına neden oldu.

Amerikan Senatör Chuck Grassley, konuyu ülke gündemine taşıdı.

Senatör Grassley, Savunma Bakanı Mark Esper'den Pentagon'un F-35 savaş uçağı programının "rahatsız edici" yüksek maliyetleri ve teknik meseleler hakkında bilgi istedi.

Savaş uçaklarında artan maliyet, üretimi de etkiliyor.

Satış planları yapan Amerikalıların, F-35 teslimatlarında erteleme kararı alması masadaki seçeneklerden biri.

75 F-35'E 2 YIL ERTELEME

Bilindiği üzere Türkiye'nin programdan çıkarılmasıyla birlikte 75 uçağın teslimatının 2 yıl ertelendiği belirtilmişti.

Amerika'da F-35'lere maliyet eleştirisi

ZARAR 1 MİLYAR DOLAR

Amerikan yönetimi, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasıyla 600 milyon dolar zarar edileceğini açıklamasına rağmen uzmanlar zararın 1 milyar doları aşabileceğini söylüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Matild Manukyan'ın paylaşılamayan mirası

Matild Manukyan'ın paylaşılamayan mirası

123
Messi'ye 3 ay men cezası

Messi'ye 3 ay men cezası

29
Çinlilerden Amerika'ya ticaret resti

Çinlilerden Amerika'ya ticaret resti

68
Brigitte Macron estetik operasyon geçirdi

Brigitte Macron estetik operasyon geçirdi

97
İngiltere'de Boris Johnson, ara seçimleri kaybetti

İngiltere'de Boris Johnson, ara seçimleri kaybetti

11
Gonca Vuslateri'den dekolteli paylaşım

Gonca Vuslateri'den dekolteli paylaşım

103
Roma'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran Kolarov tweet'i

Roma'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran Kolarov tweet'i

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir