Amerika'da F-35'lere maliyet eleştirisi

Rusya'nın Türkiye'ye S-400'lerin teslimatını yapmaya başlaması üzerine Amerika ani bir kararla Türkiye'yi F-35 programından çıkardı.
TÜRKİYESİZ PROJENİN MALİYETİ YÜKSELDİ
F-35'lerin 937 parçasını üreten Türkiye'nin program dışında bırakılması, uçakların maliyetinin artmasına neden oldu.
Amerikan Senatör Chuck Grassley, konuyu ülke gündemine taşıdı.
Senatör Grassley, Savunma Bakanı Mark Esper'den Pentagon'un F-35 savaş uçağı programının "rahatsız edici" yüksek maliyetleri ve teknik meseleler hakkında bilgi istedi.
Savaş uçaklarında artan maliyet, üretimi de etkiliyor.
Satış planları yapan Amerikalıların, F-35 teslimatlarında erteleme kararı alması masadaki seçeneklerden biri.
75 F-35'E 2 YIL ERTELEME
Bilindiği üzere Türkiye'nin programdan çıkarılmasıyla birlikte 75 uçağın teslimatının 2 yıl ertelendiği belirtilmişti.
ZARAR 1 MİLYAR DOLAR
Amerikan yönetimi, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasıyla 600 milyon dolar zarar edileceğini açıklamasına rağmen uzmanlar zararın 1 milyar doları aşabileceğini söylüyor.