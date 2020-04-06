Koronavirüsün etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artmaya devam ediyor.

Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 312 bini geçerken, ölü sayısı da 8 bini aştı.

HASTANE YATAKLARI YETERSİZ KALDI

Salgının önüne geçilemezken, hastaneler ise tıka basa dolmaya başladı. Hastalar için özel odalar yetersiz kalırken, yatak sıkıntısı çekildiği de görüldü.

Birçok hasta sedyeler üzerinde koridorlarda bekletilmeye başlandı.

Amerika'da hastanelerde yatak sıkıntısı yaşanıyor