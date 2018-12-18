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Amerikalı albay Türkiye'den özür diledi

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörist olduğu ithamında bulunan terör örgütü yanlısı bir hesabın sosyal medya iletisini paylaşmasının ardından özür diledi.

AA | 18.12.2018 - 00:26..
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Amerikalı albay Türkiye'den özür diledi

ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsünün skandal Twitter paylaşımı ise büyük tepki çekti.

Kısa bir süre sonra skandal paylaşımını geri çeken Sean Ryan, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk yetkililerin müdahalesi sonrasında özür diledi.

Amerikalı albay Türkiye'den özür diledi

"HAKARET İÇERİĞİNİ YANLIŞLIKLA PAYLAŞTIM"

Albay Ryan, koalisyonun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Resmi yetkimle, koalisyon ortağımız ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonunda kilit bir ortak olan Türkiye'ye hakaret eden bir içeriği yanlışlıkla paylaştım. Saygısızlık etme kastım yoktu. Ortak güvenlik konusunda görevimiz var ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonuna bağlıyız. Lütfen özrümü kabul edin." ifadelerini kullandı.

AMERİKALI KOMUTANIN "KAZARA" PAYLAŞIMI

Ryan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin "terörist" olduğu iddiasında bulunan PKK yanlısı bir kullanıcının, Türk keskin nişancılarının Suriye'nin kuzey doğusunda okula giden çocukları hedef aldığını ve Amerikan özel kuvvetlerinin ise çocukları koruduğu yalanını paylaşmıştı.

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Amerikalı albay Türkiye'den özür diledi

Amerikalı albay Türkiye'den özür diledi

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