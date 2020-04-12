Amerikalı hemşire ağlayarak isyan etti

ABD'nin New York kentinde hızla yükselmekte olan koronavirüs vakaları sebebiyle, 2 hafta önce Los Angeles'tan gelen D'neil Schmall, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattığı görüntü yayınladı.

"HER ODADA CESETLER VAR"

Hemşire Schmall, "Girdiğim her odada cesetler, cansız bedenler var. Hemşire arkadaşlarım için çok üzülüyorum." dedi.

Günde yaklaşık 5 saat uyuduklarını belirten Schmall, giydikleri koruyucu plastik kıyafetin içinde 20 saat terleyerek gezdiklerini ifade etti.

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HEMŞİRE BAŞINA 16 HASTA

Görüntü boyunca yaşadıklarından dolayı gözyaşlarına boğulan Schmall, haftada 5 ile 7 saat çalıştıklarını ve günde sadece 2 defa su içmek için mola verdiklerini vurguladı.

Hemşire başına 16 hasta düştüğü hastanede hiçbir yardım alamadıklarını ifade etti.

Schmall, "Bu görüntüyü yayınladım çünkü burada ne yaşadığımızı bilmenizi istiyorum. İşimi çok seviyorum, işime aşığım. İşimi bırakmayacağım ama biz de insanız?" dedi.