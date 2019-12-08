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Amerikalı oyuncu Penn Badgley, Ayasofya'ya hayran kaldı

Gossip Girl dizisinde oynadığı Dan Humphrey karakteriyle ün kazanan Penn Badgley, ziyaret ettiği dünyanın en önemli kültür ve tarih miraslarından Ayasofya'yı çok beğendi.

DHA | 08.12.2019 - 03:12..
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Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya'ya, her ülkeden ziyaretçi büyük ilgi gösterirken, ABD'li ünlü oyuncu Penn Badgley de 12 yılda 31 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Ayasofya'yı dün gezdi.

Dünyaca ünlü oyuncu Ayasofya'ya hayran kaldı -1

"GÖBEKLİTEPE'Yİ DE GÖRMEK İSTİYOR"

Bir ödül töreni için Türkiye'de olan ünlü oyuncuyu Ayasofya'da tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç gezdirdi. Ünlü oyuncunun özellikle dinler tarihi ile ilgilendiğini belirten Tonguç, "Penn Badgley, Sultanahmet Meydanı, Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı'nı gezdi. Oyuncu, Süleymaniye, Fatih, Selimiye Camilerini de ziyaret etti. Özellikle  ziyaret ettiği Ayasofya'dan çok etkilendi. Bol bol burada fotoğraf ve video çekti. Türkiye ile ilgili çok sohbet ettik. Kendisi bir daha gelişte Göbeklitepe'yi görmek istediğini söyledi.Türk yemeklerini de çok sevdi" diye konuştu.

Dünyaca ünlü oyuncu Ayasofya'ya hayran kaldı -2

Dünyaca ünlü oyuncu Ayasofya'ya hayran kaldı -4

Dünyaca ünlü oyuncu Ayasofya'ya hayran kaldı -5

Dünyaca ünlü oyuncu Ayasofya'ya hayran kaldı -7

Dünyaca ünlü oyuncu Ayasofya'ya hayran kaldı -9

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