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Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve şovmen Robert Davi, sosyal medyada İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı.

AA | 05.12.2019 - 02:41..
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Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

Amerikalı sanatçı Robert Davi, Twitter'dan paylaştığı videoda, eşi ve bebeğiyle İsveç'in başkenti Stockholm'e gitmek için bekledikleri İstanbul Havalimanı'na hayran kaldığını söyledi.

Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

"GERÇEKTEN HARİKA BİR HAVALİMANI"

İstanbul'a bir tur için geldiğini aktaran ünlü oyuncu, video çektiği sırada bir yandan konuşarak, "İşte Türkiye'de İstanbul Havalimanı'ndayım. Gerçekten harika görünen bir havaalanı. Temiz. Binlerce insan var. Derinliğe, tavanlarına, renklerine ve mimarisine bakın." ifadelerini kullandı.

Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

"ABD'DEKİLER İNSANIN İÇİN DARALTIYOR"

Davi, Los Angeles ve John F. Kennedy dahil ABD'deki havaalanlarının ise insanın içini daralttığını dile getirdi.

Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

"TRUMP'I DESTEKLEMELİYİZ"

Konuşmasının başında ve İstanbul Havalimanı'nı anlattıktan sonra ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasını sert bir dille eleştiren Davi, "ABD'yi yeniden büyük yapma" sözü veren Trump'ın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

"BİZDE ALTYAPI DÖKÜLÜYOR"

Robert Davi, ABD'de altyapının döküldüğünü ve Kongre'nin vatandaşlardan aldığı vergiyi boşa harcadığını savundu.

Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

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