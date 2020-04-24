Amerikalı oyuncudan 23 Nisan paylaşımı

Ulu Önder Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurdun birçok yerinde coşkuyla kutlandı.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan büyük-küçük herkes, evlerinde hazırlıklar yaptı.

Saat 21.00'de de bütün Türkiye tek yürek oldu. Balkonlardan İstiklal Marşı okundu.

"23 NİSAN, TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜN"

Amerikalı oyuncu Robert De Niro, Twitter hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için paylaşım yaptı.

Niro, paylaşımında Atatürk ve öğrencilerin olduğu bir fotoğrafa, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye için çok özel bir gün. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı, onların gelecek üzerindeki önemini vurgulamak için tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir.” dedi.