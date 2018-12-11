Amerikalı rahibeler çaldıkları paraları kumarda yedi

Fıkra gibi olay ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşandı. İki yaşlı rahibe, Redondo Beach bölgesinde bulunan St. James okulunda görev yapıyordu.

Okulun rahibeleri olan Mary Margaret Kreuper ve Lana Chan uzun yıllardan beri yakın arkadaş. İkili okulun bütçesi ile yardım gelirlerinden elde edilen 500 bin doları çalarak Las Vegas'ta kumar oynamaya gittiği iddia edildi.

PARALARI KUMARHANEDE HARCADILAR

Çaldıkları paralar ile Kaliforniya'dan doğruca Las Vegas'a giden ikili soluğu kumarhanelerde aldı. Çaldıkları parayı kumarhanede harcayan kadınlar, okul yönetiminin durumu farketmesiyle polise bildirildi.

Olay ile ilgili kilise yönetimi mali takip başlatırken, ikilinin en az 10 yıl boyunca da kiliseden para yürüttüğü iddia ediliyor.