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Amerikalı rahibeler çaldıkları paraları kumarda yedi

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki St. James okulunda görev yapan iki rahibe, okulun bütçesi ve hayır gelirleri olan 500 bin doları çalıp, kumarda harcadı.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 09:40..
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Fıkra gibi olay ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşandı. İki yaşlı rahibe, Redondo Beach bölgesinde bulunan St. James okulunda görev yapıyordu.

Okulun rahibeleri olan Mary Margaret Kreuper ve Lana Chan uzun yıllardan beri yakın arkadaş. İkili okulun bütçesi ile yardım gelirlerinden elde edilen 500 bin doları çalarak Las Vegas'ta kumar oynamaya gittiği iddia edildi.Amerikalı rahibeler çaldıkları paraları kumarda yedi

PARALARI KUMARHANEDE HARCADILAR

Çaldıkları paralar ile Kaliforniya'dan doğruca Las Vegas'a giden ikili soluğu kumarhanelerde aldı. Çaldıkları parayı kumarhanede harcayan kadınlar, okul yönetiminin durumu farketmesiyle polise bildirildi.

Olay ile ilgili kilise yönetimi mali takip başlatırken, ikilinin en az 10 yıl boyunca da kiliseden para yürüttüğü iddia ediliyor.

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