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Amerikalı senatör, Vuhan'daki laboratuvarlarda inceleme başlatılmasını istedi

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki laboratuvarlarda inceleme başlatılmasını istedi.

Haber Merkezi |
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Amerikalı senatör, Vuhan'daki laboratuvarlarda inceleme başlatılmasını istedi

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Çin'in ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en az 53 bin kişiden ve işsiz 26 milyon kişiden sorumlu olduğunu belirtti.

Graham, eğer Çin şimdiki tutumunu sergilemeye devam ederse, bu ülkeye yönelik yaptırımların uygulanması gerektiğini söyledi.

Amerikalı senatör, Vuhan'daki laboratuvarlarda inceleme başlatılmasını istedi

GRAHAM: TARİHTE DÜNYAYI BU KADAR ZARARA UĞRATAN BAŞKA BİR ÜLKE YOK

Graham, Çin'de insanların inancı ya da dini nedeniyle cezaevlerine konulduğunu ve tarihte dünyayı bu kadar çok zarara uğratan başka bir ülke olmadığını savundu.

Vuhan'daki laboratuvarların incelenmesi için Çin'in müfettişlerle iş birliğine gitmesi gerektiğini ifade eden Graham, Vuhan'daki yarasa, maymun ve egzotik hayvanların satıldığı pazarların kapatılmasının önemine işaret etti.

Graham, Avrupa Birliği'nin Çin konusunda zayıf olduğunu ve hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Amerikalı senatör, Vuhan'daki laboratuvarlarda inceleme başlatılmasını istedi

GRAHAM, ÇİN'E KARŞI ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLARIN UYGULANMASINI İSTİYOR

Kendilerinin yapacak bazı şeyleri olduğunu kaydeden Graham, Çin davranışlarını değiştirene ve müfettişlerle iş birliği yapana kadar Çin'den seyahatlerin durdurulması, Çin'den ABD'deki üniversitelerde okumak için gelecek öğrencilere izin verilmemesi, Çinli yetkililerin ABD'ye gelmesinin yasaklanması ve Çinli şirketlerin ABD'de doğrudan yatırım yapmalarına izin verilmemesi gibi yaptırımlar uygulanabileceğini belirtti.

Çin'in ABD ekonomisine verdiği zararın çok büyük olduğuna işaret eden Graham, Çin'in bunun bedelini ödemesi gerektiğini vurguladı.

Amerikalı senatör, Vuhan'daki laboratuvarlarda inceleme başlatılmasını istedi

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