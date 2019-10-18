Amerikalı senatörün anlaşma yorumu paylaşılıyor

Türkiye ile Amerika arasında Suriye'nin geleceğine dair 13 maddelik bir anlaşmaya varıldı.

Buna göre; terör örgütü YPG 32 kilometre geri çekilecek ve oluşturulacak güvenli bölgenin hakimiyeti Türkiye'de olacak.

Türkiye'nin masada aldığı bu sonuç, Amerika'da ABD Başkanı Donald Trump'a muhalif olan isimleri rahatsız etti.

"TRUMP, ONUN İSTEDİĞİ HER ŞEY VERDİ"

Amerikalı senatör Chuck Schumer, Twitter hesabından "Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir şeyden vazgeçmedi. Trump, onun istediği her şeyi verdi." dedi.

Schumer'in bu tweet'i Türk kullanıcılar tarafından paylaşılmaya başlandı.