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Amerikalı spiker haber sunarken oğlu canlı yayına girdi

ABD'li haber spikeri, Barış Pınarı Harekatı'nı sunarken 4 yaşındaki oğlu stüdyoya girerek, annesine zor anlar yaşattı.

AA | 10.10.2019 - 12:30..
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Amerikalı spiker haber sunarken oğlu canlı yayına girdi

Amerikalı haber spikeri Courtney Kube, MSNBC haber bülteninde Barış Pınarı Harekatı'nı sunarken 4 yaşındaki oğlu stüdyoya girdi ve canlı yayında Kube'ün yanına gelerek kadrajda belirdi.

SPİKER ÖZÜR DİLEDİ

Zor anlar yaşayan spiker Kube, gülümseyerek "Özür dilerim, çocuklarım burada." dedi. Çocuğun kadraja girmesinin ardından ekranda, bölgenin haritası gösterilmeye başlandı.

ABD'li haber spikeri canlı yayında zor anlar yaşadı

ÇOCUKLARINI İŞE GETİRMEK ZORUNDA KALDIĞINI AÇIKLADI

Kube, daha sonra yaptığı açıklamada, 4 yaşındaki ikiz çocuklarını işe getirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Amerikalı spiker haber sunarken oğlu canlı yayına girdi

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