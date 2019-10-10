Amerikalı spiker haber sunarken oğlu canlı yayına girdi

Kendinden 48 yaş büyük biri ile evlenen Meltem Miraoğlu, yakınlarını endişelendiriyor.

Meltem Miraoğlu: Patrick beni Hollywood starı yapacak

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Fenerbahçe'de 3 futbolcu Denizli deplasmanında yok

Fenerbahçe'de henüz tam olarak hazır olmayan Rodrigues ve Moses'ın yanı sıra fıtık ameliyatı olan Dirar, Denizlispor maçında forma giyemeyecek.