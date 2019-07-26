Amerikalılar iPhone'u bırakıp Android telefonlara geçiyor

Dünya genelinde iOS ve Android işletim sistemleri arasında büyük bir rekabet var. Ancak android işletim sistemine sahip akıllı telefonların sayısı bir hayli fazla olduğu için iOS, biraz daha geride kaldı diyebiliriz. Çok yakında iki işletim sistemini detaylarıyla karşılaştırdığımız videomuz da yayında olacak.

İkinci el elektronik cihaz ve fiyat karşılaştırma web sitesi BankMyCell’in 38 bin kullanıcısı üzerinde Ekim 2018-Haziran 2019 arasında gerçekleştirdiği araştırmaya göre, iPhone’un tutulma oranı yüzde 73 ile araştırmanın başladığı 2011 yılından bu yana en düşük düzeye geriledi.

Bu oran, 2017 yılında yüzde 92 ile rekor bir seviyeye çıkmıştı.

IPHONE YERİNİ ANDROİD'E BIRAKIYOR

2018 son çeyreğinde iPhone’unu satanların yüzde 24,5’i, Android işletim sistemi kullanan başka akıllı telefonlara geçti. Bu dönem aynı zamanda Apple’ın iPhone XR, XS ve XS Max modellerini piyasaya sürdüğü tarihlere denk geliyor.

Ekim 2018-Haziran 2019 arasında ise iPhone X’ini satan kullanıcıların yüzde 26,2’si yine Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara geçiş yaptı. iPhone’a en çok bağlı kalanlar ise iPhone 7 Plus kullanan tüketiciler oldu. iPhone 7 Plus’ını satanların yüzde 81,7’si yine iPhone marka başka bir telefon satın aldı.

Kantar Group’un 2019 ikinci çeyreği için yayınladığı başka bir araştırmaya göre ise Amerika’daki tüm telefon satışları içerisinde iPhone’un pazar payı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,4 düşüşle yüzde 36’ya gerilemişti. Android telefonların pazar payı ise yüzde 2,5 artışla yüzde 61’e çıkmıştı.

Peki siz hangi telefonu kullanıyorsunuz? iOS işletim sistemine sahip bir iPhone mu, yoksa Android işletim sistemine sahip herhangi bir telefon mu? Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz.