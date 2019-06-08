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Amerikalılar Suudilere kızgın

Suudi Arabistan'ın Çin ile gizlice balistik füze merkez kurması ABD'de tepkilere neden oldu. "İran ile silah savaşına ayak uyduruyorlar" denildi.

AA & Ensonhaber | 08.06.2019 - 18:37..
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Amerikalılar Suudilere kızgın

ABD'nin Orta Doğu'daki müttefiklerinden Suudi Arabistan, Çin'le ortaklık iddiasıyla gündeme geldi.

AMERİKAN CNN'İN HABERİ

CNN'in haberinde yer alan iddiaya göre, Donald Trump yönetiminin Kongre'den sakladığı Riyad-Pekin füze iş birliğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

GİZLİ BALİSTİK FÜZE MERKEZİ KURDULAR

ABD istihbaratına dayandırılan haberlerde Suudi Arabistan, Çin ile birlikte gizli bir balistik füze geliştirme merkezi kurdu. Özellikle geçen yıl ekim ayında İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın ardından bütün gözlerin üzerinde olduğu Riyad yönetiminin Çin ile birlikte gizlice balistik füze geliştirdiği öne sürülüyor.

Amerikalılar Suudilere kızgın

BATI'NIN HABERİ OLMADAN BÜYÜK ATILIMLAR YAPTILAR

ABD istihbaratının üst düzey yetkililerinin senatörlere Suudi Arabistan hakkında bilgi verdiği belirtildi. Yetkililer, “Suudi Arabistan, Batı’nın haberi olmadan füze teknolojisinde büyük atılımlar yaptı. İran ile silah savaşına ayak uyduruyorlar” dedi.

Washington’da gündemi değiştiren iddiaya göre, Çin’in desteğiyle Suudi Arabistan bir füze geliştirme merkezi inşa etti. ABD’nin bu konuda sağlam kanıtlarının olduğu iddia edildi.

ÇİN'İN SAVUNMASI

Geçtiğimiz aylarda Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin ile Suudi Arabistan’ın stratejik partner olduğunu duyurarak, “Böyle ortaklıklar uluslararası kanunlara aykırı değil ve bu ortaklıklarda kitle imha silahları yapılmıyor” açıklamasını yapmıştı.

Amerikalılar Suudilere kızgın

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