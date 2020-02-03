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Amerikalılar Türkiye'yi ordu sıralamasında geriye attı

Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü orduları sıralamasında 13’üncü sıraya geriledi.

Haber Merkezi | 03.02.2020 - 16:34..
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ABD merkezli, bağımsız Global Firepower’ın 2020 raporuna göre; Türkiye, 138 ülkenin incelendiği 2020 Askeri Güç Sıralaması endeksinde puanı artmasına karşın dört basamak geriledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2019 raporunda 9’uncu sırada yer alırken yeni listede kendine 13. sırada yer buldu.

ABD 1. SIRADA

Listenin başında geçen yıl olduğu gibi ABD yer alırken; Rusya ikinci, Çin üçüncü sırada bulunuyor.

En güçlü 10 ordu arasındaki NATO üyesi sayısı 5’ten 3’e düştü.

MISIR TÜRKİYE'Yİ GEÇTİ

Libya’da Türkiye karşıtı Hafter güçlerini destekleyen ve geçen yıl 12’inci sırada bulunan Mısır, 2020 listesinde Türkiye’yi geçerek 9’uncu sıraya yükseldi.

Listede İran 14’üncü, Pakistan 15’inci, Suudi Arabistan 17’inci, İsrail 18’inci Yunanistan ise 35’inci sırada bulunuyor.

Uzun süredir iç savaşın yaşandığı Suriye’de Beşar Esad’a bağlı Suriye ordusu, endeksin 49’uncu sırasında yer alıyor.

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