1 Amerikalılar Türkiye'yi ordu sıralamasında geriye attı Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü orduları sıralamasında 13’üncü sıraya geriledi.

2 Haaland'dan Dortmund'da müthiş başlangıç Borussia Dortmund'un, sahasında Union Berlin'i 5-0 yendiği maçta da 2 kez fileleri havalandıran atan 19 yaşındaki Haaland, Bundesliga'da oynadığı 3 maçta toplam 7 gole ulaştı.

3 Jeff Bezos bir günde 48 milyar TL kazandı Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un kişisel serveti, kurucusu ve CEO'su olduğu Amazon'un hisselerinin yükselişiyle bir gün içinde sekiz milyar dolar (48 milyar TL) arttı.

4 Eşini zincirle boğarak öldüren kocaya 20 yıl hapis cezası Aydın'da, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Öztürk'ü elinden bıçakla yaralayıp, ardından zincirle boğarak öldüren Ercan Öztürk, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5 Perinçek: Esad ile görüşelim Daha öncesinde de Türkiye'nin Esad ile doğrudan görüşmesini söyleyen Doğu Perinçek, İdlib'de Esad'ın saldırısı sonrası 6 şehit verdiğimiz olay sonrası söylemlerini yineledi.

6 Koyun-keçi vebası mahalleyi karantinaya aldırdı Gaziantep'te tespit edilen koyun-keçi vebası nedeniyle bir mahalle, 1 ay süreyle karantina altına alındı.