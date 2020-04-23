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Amerikalılar, virüse karşı önlemleri doğru buluyor

ABD'de yapılan bir ankete göre, Amerikalıların yüzde 87'si yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yerinde olduğunu düşünüyor.

AA |
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Amerikalılar, virüse karşı önlemleri doğru buluyor

Associated Press ve NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette, Amerikalılara salgında iş yerlerinin kapatılması ve sosyal mesafe uygulamasına geçilmesi konusunda düşünceleri soruldu.

Amerikalılar, virüse karşı önlemleri doğru buluyor

YÜZDE 61, ÖNLEMLERİ YERİNDE BULUYOR

Amerikalıların yüzde 61’i virüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin "tam yerinde" olduğunu belirtirken, yüzde 26’sı "tedbirlerin aşırı olmadığını", yüzde 13’ü ise "tedbirlerin çok ileri gittiğini" savundu.

Siyasi partilere bağı bağlamında ise Demokrat katılımcıların yüzde 95’i alınan tedbirleri "yerinde" bulurken, Cumhuriyetçilerde bu oran yüzde 78'e düştü.

Amerikalılar, virüse karşı önlemleri doğru buluyor

Demokratların yüzde 5’i, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 22’si tedbirlerin "aşırı" olduğu görüşünü paylaştı.

Anket, 16-20 Nisan arasında rastgele adreslerden seçilen 1057 Amerikalı yetişkin üzerinde gerçekleştirildi.

Amerikalılar, virüse karşı önlemleri doğru buluyor

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