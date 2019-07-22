Amerikalılar yazdı: Trump, Erdoğan'a güvence verdi

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alacağını söylemesiyle başlayan kriz süreci, geçtiğimiz haftalarda hava savunma sistemi parçalarının Ankara'ya inmesiyle zirveye taşındı.

Beyaz Saray, Türkiye'nin S-400 aldığı için F-35 programından çıkarıldığını söyledi. Bununla birlikte yaptırımların uygulanacağı da konuşuluyor.

Tüm bu yaşananlar ve iddialar bir yana Amerika'nın önemli gazetelerinden The Wall Street Journal, önemli bir haberi sayfasına taşıdı.

TRUMP, ERDOĞAN'A GÜVENCE VERDİ

Gazetenin haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmayacağı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvence verdi. Trump, geçtiğimiz hafta da Türkiye ve yaptırımlarla ilgili gazetecilere, "Birçok bakımdan çok zor bir durum. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık." demişti.

G-20'DE OBAMA'YI SUÇLADI

Öte yandan Başkan Trump, G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiğinde Türkiye'nin S-400 almasıyla ilgili Obama'yı suçlayarak, "Erdoğan füzeleri almak istemeye devam etti, onlar da hayır demeye devam etti. Ve Türkiye'nin bu füze savunmasına ihtiyacı vardı. Bu kez Rusya ile S-400 almak için anlaşma yaptı ve para ödedi. Artık çok geçti ve Türkiye'nin yapabileceği bir şey yoktu, çünkü S-400'leri almıştı. Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadı.” ifadelerini kullanmıştı.