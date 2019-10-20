Amerikan askerleri YPG arması taktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı karar doğrultusunda Suriye'deki Amerikan askerleri üsleri boşaltmaya başladı.

Suriye'den çekilen askerler, Irak'ın batısındaki üslere yerleşecek.

AMERİKA-YPG BİRLİĞİ

Terör örgütü YPG'nin yanından ayrılan Amerikan askerleri, yola çıkarken teröristlerin yanında olduklarını bir kez daha gösterdi. Amerikalılar, kollarındaki YPG armalarıyla objektiflere poz verdi. Kaynak: Ensonhaber

Amerika ile Türkiye arasındaki anlaşmaya göre, YPG'li teröristler Türkiye sınırından uzaklaşarak güneye inecek. 32 kilometrelik güvenli bölgenin hakimiyeti Türkiye'de olacak. Bu alanda YPG'li terörist görülürse, gerekeni Mehmetçik yapacak.