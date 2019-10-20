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Amerikan askerleri YPG arması taktı

Güvenli bölgeden çekilen Amerikan askerleri, YPG arması takarak objektiflere poz verdi.

Haber Merkezi | 20.10.2019 - 15:10..
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Amerikan askerleri YPG arması taktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı karar doğrultusunda Suriye'deki Amerikan askerleri üsleri boşaltmaya başladı.

Suriye'den çekilen askerler, Irak'ın batısındaki üslere yerleşecek.

AMERİKA-YPG BİRLİĞİ

Terör örgütü YPG'nin yanından ayrılan Amerikan askerleri, yola çıkarken teröristlerin yanında olduklarını bir kez daha gösterdi. Amerikalılar, kollarındaki YPG armalarıyla objektiflere poz verdi. Kaynak: Ensonhaber

Amerika ile Türkiye arasındaki anlaşmaya göre, YPG'li teröristler Türkiye sınırından uzaklaşarak güneye inecek. 32 kilometrelik güvenli bölgenin hakimiyeti Türkiye'de olacak. Bu alanda YPG'li terörist görülürse, gerekeni Mehmetçik yapacak.

Amerikan askerleri YPG arması taktı

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