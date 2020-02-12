Suriye'nin en zengin petrol kaynaklarının olduğu bölgelerden biri olan Kamışlı'da tansiyon yükseldi.

BAYRAĞI İNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Suriye rejimine bağlı gruplar, Amerika'nın zırhlı araçlarını taşladı.

Bu sırada bir Suriyeli zırhlı araçtaki Amerikan bayrağını indirmeye çalıştı.

Gerilimin çatışmaya dönmesiyle birlikte Amerikan askerleri 1 rejim askerini öldürdü.

SAVAŞ UÇAKLARI VURDU

Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Amerikan savaş uçakları havalandı ve rejime ait 2 askeri noktayı yerle bir etti.

Amerikan askerleriyle rejim güçleri çatıştı VİDEO