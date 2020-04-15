Amerikan basını: Türkiye koronayla mücadelede kilit rolde

Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü kararlı mücadele, Amerikan basınının dikkatini çekti.

ABD merkezli The Hill gazetesi, “Türkiye, küresel koronavirüs savaşında kilit oyuncu olarak ortaya çıktı” başlığıyla yayınladığı görüş yazısında, Ankara'nın salgınla mücadele kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmaları haberleştirdi.

"TÜRKİYE, KİLİT ROLE SAHİP"

Yazıda; Türkiye’nin, koronavirüs salgını boyunca dünya genelindeki çabaların kilit destekçisi olduğunu kanıtladığı belirtildi.

"ANKARA, AVRUPA'DAN HIZLI VE ETKİLİ HAREKET ETTİ"

Salgının ortaya çıktığı ilk andan itibaren Ankara’nın, hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçerek okulları kapattığı hatırlatıldı. Bu hamlenin, bazı kilit Avrupa ülkelerinden çok daha hızlı gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI

30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçtiğimiz hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağına da değinen gazete, böylece 64 milyonluk nüfusun evlerde tutulduğunu aktardı.

"VATANDAŞLARINA ÜCRETSİZ MASKELER DAĞITIYOR"

Türkiye’nin ayrıca, tıbbi koruyucu giysiler için üretim hatlarını artırdığı ve salgının yayılmasını önlemek için vatandaşlarına ücretsiz olarak maskeler dağıtmaya başladığı bildirildi.

"TÜRKİYE'NİN SALGINLARA HAZIRLIKLI OLMASI ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Türkiye’nin yıkıcı depremlerden milyonlarca mülteci ve göçmenin yönetimine kadar büyük çaplı afetler konusunda geçmişi olduğu anımsatılarak, ülkenin bu tür salgınlarla başa çıkmaya daha hazır bir konumda bulunmasının şaşırtıcı olmadığı ifade edildi.

"KARANLIĞIN ARDINDA NİCE GÜNEŞLER VAR"

Nisan ayı başlarında aralarında Balkan ülkeleri, İtalya, İngiltere ve İspanya’nın da bulunduğu birçok ülkeye maske ve test kitleri gönderen Türkiye’nin, yardım paketleri üzerine Mevlana'nın, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var.” sözünün yer aldığına da yazıda yer verildi.

88 ÜLKE, TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

Yazıda, şimdiye kadar 88 ülkenin Ankara’dan yardım talebinde bulunduğu da kaydedildi.