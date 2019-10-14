Amerikan donanmasının doğum gününü Rus gemisiyle kutladı

13 Ekim 1775 Amerikan donanmasının kuruluşu olarak kabul ediliyor.

RUS GEMİSİNİ PAYLAŞTI

Cumhuriyetçi Partinin üyesi ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Brian Mast sosyal medya üzerinden Amerikan donanmasının kuruluşunu Rus gemisi Pyotr Velikiy'in fotoğrafıyla paylaşınca hem tepki topladı hem de alay konusu oldu.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Brian Mast, durumu farkedenlerin uyarısı sonrası paylaşımını kaldırdı.

"BU EN İYİSİ"

Brian Mast, paylaşımını kaldırsa da alay konusu olmaktan ve tepki toplamaktan kurtulamadı.

(Bugün twitterda bu kadar Amerikan Donanmasının doğum günü mesajı görmek çok güzel. Hollanda, Avusturya, Fransa gemileri gördüm ama bu en iyisi. Bize savaş gemisi PYOTR VELIKYY'i gösteren Brian Mast'ın güçlü bir Rus Donanması destekçisi olduğunu öğrenmek güzel.)