İstanbul’da bir Amerikan Koleji’nden mezun olan öğrenciler, mezuniyetlerini kutlamak için değerleri 1 milyonu bulan lüks araçlarla konvoy halinde trafiğe çıktı.

Gençlerin araçlarla Beşiktaş’tan başlayarak gerçekleştirdiği kutlama sahil yolundan Sarıyer’e doğru devam etti.

LÜKS ARAÇLARLA KONVOY

Şarkı ve marşlarla doyasıya eğlenen gençler, sahil boyunca lüks cip ve otomobillerle tur attı. Tehlikeye aldırış etmeyen gençler, yoldan geçen vatandaşlar da şaşkınlık izledi.

Amerikan koleji öğrencilerinin trafikte mezuniyet kutlaması ViDEO

KIZ ÖĞRENCİLER VOSVOS'LARLA EŞLİK ETTİ

Kutlama esnasında karşı yönden gelen kız öğrencilerin bindiği ve sarktığı renkli “vosvoslu” araç konvoyu ise dikkat çekti.

MEZUNİYET KONVOYU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Beşiktaş’tan başlayarak Sarıyer İstinye’ye gelen gençlerin oluşturduğu konvoyun yolda bölünmesi nedeniyle bir grup yol üzerinde bekleyince trafikte araç kuyruğu oluştu. Trafiği yoğunlaşmasına aldırış etmeyen gençler, şarkı ve marşlarla eğlenmeye devam etti. Tehlikeli mezuniyet kutlaması ise drone ile havadan görüntülendi.