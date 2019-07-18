Türkiye’nin parasını dahi ödediği F-35 jetlerinin satışı, S-400 teslimatlarının başlamasıyla birlikte Beyaz Saray tarafından durduruldu.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, ABD’de bulunan F-35 eğitim programındaki Türk pilotların, 31 Temmuz'a kadar ülkeden ayrılacağı bildirildi.

"TÜRKİYE TEHDİTLERE PABUÇ BIRAKMADI"

Amerikan medyasının gündemine oturan bu iptal kararı, ülkenin yayın organları tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.

CNN’in gündeminde, Pentagon tarafından açıklanan F-35 jetlerinin satışının iptalinin, Trump tarafından memnuniyetsizlikle karşılanması vardı. Kararın altındaki nedenleri değerlendiren CNN, Türkiye'nin program dışında bırakılması nedeniyle en az 600 milyon dolar zarar edileceğini de bildirdi.

Amerikan medyası F-35 kararından memnun değil ViDEO

"ANKARA'YA ART ARDA KARGO UÇAKLARI İNİYOR"

CNN muhabiri, Trump’ın "bu karardan hiç memnun olmadığını" ve "ABD’yi milyonlarca dolarlık zarara uğratacak bu kararın Türkiye için de bir haksızlık olduğunu" söylediğini vurguladı.

Rusya'dan gelen S-400 teslimatı uçaklarının, art arda Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne indiğini belirten muhabir, Türklerin her şeye rağmen kararlarından geri dönmediğini söyledi.

Türkiye’nin geri adım atmadığını yineleyen muhabir "Türkiye tehditlere pabuç bırakmadı" yorumunda bulundu.