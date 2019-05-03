taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9739
Euro
6.6765
Altın
1271.86
Borsa
94179.37
Gram Altın
244.402

Amerikan ordusunda tecavüze uğrayanların sayısı artıyor

Pentagon'un 2018 yılında ordudaki tecavüz verilerini içeren raporu yayınlandı. Buna göre, Amerikan ordusunda 20 bin 500 asker tecavüze maruz kaldı. Bu sayı önceki yıllara göre yüzde 38 artış gösterdi.

AA | 03.05.2019 - 08:44..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Amerikan ordusunda tecavüze uğrayanların sayısı artıyor

Amerikan ordusunda, 2018 yılında 20 bin 500 tecavüz vakasının meydana geldiği, bunların sadece 6 bin 53'ünün resmi olarak ihbar edildiği belirlendi.

TECAVÜZ VERİLERİ RAPORA DÖKÜLDÜ

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) iki yılda bir hazırladığı ve 2018 yılında ordudaki tecavüz verilerini içeren raporu yayınlandı. Raporda, ABD ordusundaki cinsel taciz oranlarındaki artış dikkati çekti.

Amerikan ordusunda tecavüze uğrayanların sayısı artıyor

ÖNCEKİ YILLARA NAZARAN FAZLALAŞTI

Ordu içinde yapılan bağımsız bir anketin verilerinin derlendiği rapora göre, Amerikan ordusunda 20 bin 500 asker, bir şekilde tecavüze maruz kaldı. Bu sayı önceki yıllara göre yüzde 38 artış gösterirken, ordu içerisinde tecavüze uğrayıp bunu ilgili birime resmi olarak ihbar edenlerin sayısı ise 6 bin 53 olarak belirlendi.

Amerikan ordusunda tecavüze uğrayanların sayısı artıyor

İHBAR İÇİN PROGRAM DÜZENLENDİ ANCAK DAHA DA ARTTI

2016 yılı raporunda, Amerikan ordusunda tecavüze maruz kalan personel sayısının 14 bin 900 olduğu tespit edilmişti. Pentagon, 2004'ten bu yana tecavüz vakalarını azaltmak ve tecavüze maruz kalan personelin ihbarda bulunmasını teşvik etmek için bir dizi program ve düzenleme oluşturdu. Ancak buna rağmen tecavüz olaylarının artması dikkati çekti.

Amerikan ordusunda tecavüze uğrayanların sayısı artıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Enes Kanter'e ABD'lilerden tepki

FETÖ'cü Enes Kanter'e ABD'lilerden tepki

37
Oyun oynadıkları televizyona mermi isabet etti

Oyun oynadıkları televizyona mermi isabet etti

11
ABD: Jeffrey’in Türkiye’deki temasları yapıcı geçti

ABD: Jeffrey’in Türkiye’deki temasları yapıcı geçti

54
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

5
Antalya'da gençlerden denizde ölümcül oyun

Antalya'da gençlerden denizde ölümcül oyun

26
Zelenskiy: Rusya ile tek ortak noktamız, aramızdaki sınır

Zelenskiy: Rusya ile tek ortak noktamız, aramızdaki sınır

7
ABD'de 2019 İslamofobi raporu

ABD'de 2019 İslamofobi raporu

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir