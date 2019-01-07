Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ankara'da

Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suriye ile ilgili bir görüşme yapmak için Türkiye'ye geldi. İsrail'deki görüşmelerden sonra Türkiye'ye gelen Amerikalı heyette, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey de bulunuyor.

BİRÇOK KONU ELE ALINACAK

ABD heyetinin Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, başta Münbiç ve Suriye olmak üzere, FETÖ ve PKK ile mücadele, Patriot savunma sistemleri ve ekonomik ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Heyetin Ankara'daki görüşmelerden sonra yarın Türkiye'den ayrılması planlanıyor.

"KOORDİNASYON OLMADAN TÜRKİYE OPERASYON YAPMASIN"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suriye ile ilgili dün önemli bir açıklama yaparak, "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon düzenlemesini istemiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

"ANLAŞMA İMZALANMADAN ABD ASKERLERİNİ ÇEKMEYECEK"

Bolton, "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma imzalanmadan, ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

"MÜCADELEMİZ, PKK/YPG VE DEAŞ'LI TERÖRİSTLERLE"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bolton'un bu açıklamalarına çok sert bir tepki göstererek, "Mücadelemiz Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimiz ile tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir." diye konuşmuştu.