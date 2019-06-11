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Amerika'nın kararından sonra Su-57 yeniden gündemde

Pentagon'un Türk pilotlarına F-35 eğitimlerini durdurmasıyla birlikte Rus uçakları yeniden akıllara geldi.

AA & Ensonhaber | 11.06.2019 - 09:15..
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Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alacak olması Amerika'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Üst üste tehdit açıklamaları yapan Amerikalılar, Türk pilotlarına verilen F-35 eğitimlerinin son bulduğunu açıkladı.

Bu gelişmenin ardından gözler yeniden Ruslara çevrildi

F-35'İN ALTERNATİFİ

Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

Bu özellikler de F-35'e alternatif arayan Türkiye'nin önünü açıyor.

"EN İYİ İLK TERCİH"

Öte yandan Amerikan savunma haber sitesi Defense News, adı açıklanmayan bir Türk savunma yetkilisinin, Türkiye’ye F-35’lerin teslim edilmemesi halinde muhtemelen en iyi ilk tercihlerinin, Rus savaş uçağı teknolojisi olacağını söylediğini iddia etti.

News'in gösterdiği kaynak, “Eğer Amerikalı müttefiklerimiz, müttefiklikle bağdaşmayan şekilde davranır ve Müşterek Savaş Uçağı programında Türkiye’nin üyeliğini sorgularsa, Rus savaş uçağı teknolojisi en iyi ilk tercih olur.” dedi.

SU-57 VE F-35’İN ÖZELLİKLERİ

-Rus Hava Kuvvetleri envanterine Su-57'nin bu yıl girmesi bekleniyor. F-35 ise başta programda yer alanlar olmak üzere bir dizi ülkede kullanılıyor.

-Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

-F-35 ise kısa mesafeli kalkış ve iniş, dikey kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri ve kapalı bölmelerde silah sistemleriyle görev yapıyor.

-Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor.

-Su-57, 5.8 saat uçarken F-35'te bu süre 2 saat 36 dakika. Su-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.

-F-35 ise 8 bin 160 kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 31 bin 751 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 8 bin 900 kilogram iç yakıt rezerviyle görev yapabiliyor.

Amerika'nın kararından sonra Su-57 yeniden gündemde

SU-57

Amerika'nın kararından sonra Su-57 yeniden gündemde

F-35

 

 

 

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