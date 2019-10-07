YPG'liler Amerika'ya isyan ediyor

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'de terör örgütlerine ağır darbeler vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için hazır.

Beyaz Saray, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD askerleri operasyon yapılan bölgede daha fazla kalmayacak." ifadelerine yer verdi.

SONUN GELDİ YPG

Amerika'dan aldığı silah ve para yardımına güvenen YPG'li teröristlerin ümitleri, bu açıklamayla suya düştü.

Türkiye'nin operasyonu sırasında Amerikan askerlerinin bölgede olmaması, YPG'li teröristler için sonun başlangıcı demek.

"GAVAT AMERİKA"

Teröristlerin bu ağlaşması, daha önce Irak ordusunun operasyonunda, Kuzey Irak'ta Barzani'yi satan ABD'ye karşı Barzani destekçilerinin isyanlarını ve "Gavat Amerika" sözlerini akıllara getirdi.

YPG'li teröristler Amerika'ya isyan ediyor VİDEO