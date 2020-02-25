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Amine akrabalara emanet

Amine Gülşe'nin hamilelik haberi aileyi seferber etti.

Haber Merkezi | 25.02.2020 - 08:24..
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Arsenal'de oynayan Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin hamilelik haberi, tüm aileyi seferber etti. Gülşe'nin annesi ile Mesut'un kardeşi ve kuzeni Londra'ya koşup evde kamp kurdu.

Amine Gülşe'nin hamile olduğunu açıklaması sonrası Londra'ya akın başladı.

AMİNE'Yİ EMİN ELLERE BIRAKIYOR

2014 Türkiye Güzeli Gülşe'yi hamilelik sürecinde rahat ettirmek için Özil, kız kardeşi Duygu ile kuzeni Deniz'i İngiltere'ye çağırdı. İki kuzen, Mesut antrenmandayken yengelerini yalnız bırakmıyor.

EV AKRABALARLA DOLDU

Gülşe'nin annesi Gülter Gülşe de bu mutlu haberin ardından kızının yanında olmak için soluğu Londra'da aldı. Özil çiftinin evi, akrabalarla doldu.

Amine akrabalara emanet

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