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Amine Gülşe ile Mesut Özil'in nikah tarihi belli oldu

Arsenalli futbolcu Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, 7 Haziran’da nikah masasına oturacak.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 07:11..
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Amine Gülşe ile Mesut Özil'in nikah tarihi belli oldu

Mesut Özil ile Amine Gülşe 7 Haziran'da boğazda gerçekleşecek bir düğünle dünyaevine girecek.nCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da nikah şahidi olarak katılacağı düğünün hazırlıkları, imzalanan özel gizlilik anlaşması doğrultusunda devam ediyor.

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Öte yandan Mesut Özil ve Amine Gülşe’nin düğün tarihi Almanya’da da manşetlere taşındı. Habere göre Özil, düğünü bilerek 8 Haziran’da Belarus-Almanya arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası eleme maçı öncesine denk getirdi. Böylece bir zamanlar birlikte top koşturduğu Alman milli takımı oyuncularının törende olmamasını garantiledi.

Amine Gülşe ile Mesut Özil'in nikah tarihi belli oldu

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