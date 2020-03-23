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Amine Gülşe ve Mesut Özil'i koronavirüs ayırdı

Futbolcu Mesut Özil, teknik direktörleri Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edilmesinin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte kendisini karantinaya almıştı.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 11:54..
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Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, bebeğini dünyaya getirmesine sayılı günler kalan eşi Amine Gülşe'den uzak kalmıştı. Yıldız futbolcu, önceki gün Londra'daki malikanesine döndü.

EVİNİ TEMİZLETTİ

31 yaşındaki yıldız futbolcu, tüm testlerini yaptırdı. Evini dezenfekte ettiren Özil, hamile olan eşiyle ise sosyal mesafesini korumak için de çok titiz davranıyor.

ODALAR AYRILDI

Özil, 26 yaşındaki eşiyle ayrı odalarda yatarken ikili, sadece gün içerisinde birlikte bahçe keyfi yapıyor.

Özil ile Gülşe, bir yandan koronavirüs endişesi yaşarken diğer yandan da anne - baba olmak için büyük heyecan taşıyor.

Amine Gülşe ve Mesut Özil'i koronavirüs ayırdı

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