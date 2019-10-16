Amine Gülşe'den duygusal paylaşım

7 Haziran'da dünyaevine giren Mesut Özil ve Amine Gülşe, mutlu evliliklerini doludizgin sürdürüyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYGUSAL BİR MESAJ YAYINLADI

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 31'inci yaş gününü eşi Amine Gülşe ile birlikte kutladı. Kutlama öncesinde ise Gülşe, Instagram hesabından Özil'in doğum gününü özel ve bir o kadar da duygusal bir mesajla kutladı.

"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN ÖMRÜM"

Gülşe, "Doğum günün kutlu olsun ömrüm. Nice mutlu senelere inşallah. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın." şeklinde bir paylaşım yaptı.