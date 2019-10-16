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Amine Gülşe'den duygusal paylaşım

Arsenal'in futbolcusu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, sosyal medyadan Özil'in doğum gününü kutladı.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 09:27..
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7 Haziran'da dünyaevine giren Mesut Özil ve Amine Gülşe, mutlu evliliklerini doludizgin sürdürüyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYGUSAL BİR MESAJ YAYINLADI

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 31'inci yaş gününü eşi Amine Gülşe ile birlikte kutladı. Kutlama öncesinde ise Gülşe, Instagram hesabından Özil'in doğum gününü özel ve bir o kadar da duygusal bir mesajla kutladı.

Amine Gülşe'den duygusal paylaşım

"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN ÖMRÜM"

Gülşe, "Doğum günün kutlu olsun ömrüm. Nice mutlu senelere inşallah. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Amine Gülşe'den duygusal paylaşım

Amine Gülşe'den duygusal paylaşım

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