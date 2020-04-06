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Amok hastalığı nedir

Bireylerde ani şekilde gelişerek bir anda alevlenen bir tür bilinç kaybı ve cinnet geçime durumu anlamına gelir.

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Amok hastalığı nedir

Bir çeşit cinnet hali olarak tanımlanan bu rahatsızlık, kişilerde saldırganlığa neden olur ve ölüme neden olabilecek kadar ciddi boyutlara ulaşabilir.

Hastalık genellikle ani olarak gelişir ve bireyde istemsiz hareketler, şuur kaybı, saldırgan tavırlar gibi olumsuzluklar meydana gelir.

AŞAĞILAMA VE YARALAMA EĞİLİMİ ORTAYA ÇIKAR

Kendini bir anda bu sendrom içerisinde bulabilen hastalar, genellikle yeni tanıştıkları insanları aşağılamaya ve yaralamaya eğilim gösterir.

Bu nedenle hastalar, hem kendileri hem de çevresinde bulunan yakın ya da uzak herkes açısından risk oluşturur.

Amok hastalığı nedir

KATİLLERDE RASTLANABİLEN BİR HASTALIK

Özellikle canice işlenen cinayetlerin ardından bazı katillerin, bu hastalığın teşhisini aldığı yaygın olarak görülür.

Hastalığın cinnete varacak boyutlardaki şiddet ataklarının öncesinde, çeşitli şiddetlerde depresyon belirtilerine rastlanabilir. Fakat bu belirtiler, ancak hastaların sürekli olarak bir arada olduğu yakın çevresi tarafından fark edilebilir.

Amok hastalığı nedir

ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Her iki cinsiyette birden görülebilme ihtimali olmasına karşın Amok olgularına bakıldığında; erkek cinsiyette, hastalığa çok daha yaygın şekilde rastlanır.

Amok hastalığı nedir

HASTA, KÖTÜLÜĞE UĞRAYACAĞINI DÜŞÜNÜR

Cinnet ataklarının görüldüğü pek çok Amok hastası, bu ataklar sırasında ortada böyle bir durum olmamasına karşın kendisinin bir kötülüğe uğramış olduğuna veya uğrayacağına inanır.

Amok hastalığı nedir

NEDENLERİ NELERDİR?

Bu rahatsızlığın nedenlerinden bazıları ise şunlardır:

Aşırı kültürel baskı, şiddet içeren canice davranışlara maruz kalma veya bunların bulunduğu ortamda büyüyüp yetişmiş olma gibi sosyal, kültürel ve çevresel faktörlere bağlanır.

Fakat hayatı boyunca şiddet eğilimi göstermeyen kişilerde de görülebilmesi mümkündür...

Amok hastalığı nedir

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