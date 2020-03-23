Amor nedir

Türkçeye Fransızcadan giren ve dilimize yerleşen zamanla kullanılmakta ve tedavülden kalkan amor'u çoğumuz belki de hiç duymamıştır.Aşırı sevgi ve bağlılık anlamına gelen bu sözcük, özelikle aşk gibi ulvi kavramlarda karşımıza çıkıyor.Kelime anlamı olarak güçlü bağları ifade eden amor, günümüz dilinde pek rastlamıyoruz. Eskimiş bir sözcük olarak hafızalarda unutulmuştur.

"BEN SENDE TUTUKLU KALDIM"

Türk müziğinin sevilen ismi Sezen Aksu 'nun başlıkta belrttiğim şarkısını sanrım bilmeyenimiz yoktur. Dinleyenleri derin duygulara sevk eden bu şarkıda "tutuklu" kalmak, sevginin ve bağlılığın radikalliğini bize gösteriyor.Amoru bu bağlamda değerlendirirken aşırı ve tutkulu bir sevginin bize örneğini sunuyor.

VAZGEÇMEK YOK

Amor sözcüğün temelinde vazgeçmek, pes etmek, boş vermek, kendi olağan akışına bırakmak gibi durumlar söz konusu değildir. Aksine karşı cinslerin birbiriyle olan bağlılıklarını perçinleştiren büyülü bir sözcüktür amor. Yani, vazgeçmek yok.