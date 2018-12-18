taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.344
Euro
6.0794
Altın
1246.84
Borsa
90883.14
Gram Altın
214.647

Ampute Milli Futbol Takımı Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ampute Milli Futbol Takımı’nı kabul etti.

AA | 18.12.2018 - 17:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İKİNCİLİK KUPASINI CUMHURBAŞKANI'NA SUNDULAR

Yaklaşık yarım saat süren kabulde Milliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası ikinciliği kupasını sundu.

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularıyla tek tek tokalaşan Erdoğan, millilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

Ampute Milli Futbol Takımı Beştepe'de

Ampute Milli Futbol Takımı Beştepe'de

Ampute Milli Futbol Takımı Beştepe'de

Ampute Milli Futbol Takımı Beştepe'de

Ampute Milli Futbol Takımı Beştepe'de

Ampute Milli Futbol Takımı Beştepe'de

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

556
Bakan Mehmet Nuri Ersoy imar barışından memnun

Bakan Mehmet Nuri Ersoy imar barışından memnun

256
Murat Özdemir akıl hastanesine sevk edildi

Murat Özdemir akıl hastanesine sevk edildi

162
Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

179
Meclis tutanaklarında Hulusi Akar'ın CHP'lilerle tartışması

Meclis tutanaklarında Hulusi Akar'ın CHP'lilerle tartışması

141
Bakan Varank Meclis Genel Kurulu'nda konuştu

Bakan Varank Meclis Genel Kurulu'nda konuştu

80
Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı

Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir