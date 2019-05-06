taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9992
Euro
6.7177
Altın
1281.5
Borsa
92202.09
Gram Altın
247.091

Amsterdam tüm gazlı ve dizel araçları yasaklayacak

Amsterdam, tüm gazlı ve dizel araçları yasaklama yolunda ilk adımını attı.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 12:52..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler çevre kirliliğine neden olan araçları yasaklamak için uzun vadeli planlar yaparken, bazı şehirler de bölgedeki hava kalitesini iyileştirmek için çalışmalarına hız kazandırdı.

Turist sayısının oldukça fazla olduğu Hollanda şehri Amsterdam, 2030 yılına kadar şehirdeki bütün gazlı ve dizel arabaları tamamen yasaklayacak. Bu kararı adım adım uygulayacak olan Amsterdam yönetimi, böylelikle hava kirliliğini de önemli ölçüde azaltacak.

araba

2030 YILINA KADAR KADEMELİ YASAKLAR GELECEK

Gelecek sene 2005 yılından önce üretilen bütün dizel araçların trafiğe çıkmasını engelleyecek Amsterdam, 2022 yılından itibaren de havayı kirleten halk otobüslerinin şehre girmesine izin vermeyecek. Yönetim ayrıca şehrin su kanallarını kullanan ve çevre kirliliğine neden olan bazı deniz araçlarını da tamamen yasaklayacak.

hava kirliliği

Hollanda şehri, Temiz Hava Eylem Planı kapsamında 2030 yılına kadar çevreyi kirleten bütün taşıtları, elektrikli veya hidrojenle çalışan araçlarla değiştirecek olsa da bunu yapmak pek de kolay olmayacak.

Tamamen elektrikli araçlara geçmek için şehirde en az 23 bin şarj istasyonunun olması gerektiğini belirten yetkililer, şu anda bu sayının 3 bin civarında olduğunu vurguladı.

amsterdam

BAŞKA ŞEHİRLER DE ALARMA GEÇTİ

Fosil yakıtlı araçlara karşı harekete geçen tek şehir Amsterdam değil. Örneğin Paris, 2016 yılında aldığı bir kararla, 1997 yılından önce üretilen araçların günün yoğun saatlerinde şehre girmesini yasaklamıştı. Madrid ise geçtiğimiz sene pilot bölge oluşturarak o bölgeye gazlı ve dizel arabaların girişini engellemişti.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

2300
Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

481
İstanbul seçimleriyle ilgili karar için gözler YSK'da

İstanbul seçimleriyle ilgili karar için gözler YSK'da

208
Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor

Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor

283
Rusya'daki uçak yangınının içeriden görüntüsü

Rusya'daki uçak yangınının içeriden görüntüsü

46
Abdullah Gül, Mahmut Övür'ün yazısını yalanladı

Abdullah Gül, Mahmut Övür'ün yazısını yalanladı

140
Balıkesir'de SEKA Fabrikası 19 yıl sonra üretime başladı

Balıkesir'de SEKA Fabrikası 19 yıl sonra üretime başladı

195
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir