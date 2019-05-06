Amsterdam tüm gazlı ve dizel araçları yasaklayacak

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler çevre kirliliğine neden olan araçları yasaklamak için uzun vadeli planlar yaparken, bazı şehirler de bölgedeki hava kalitesini iyileştirmek için çalışmalarına hız kazandırdı.

Turist sayısının oldukça fazla olduğu Hollanda şehri Amsterdam, 2030 yılına kadar şehirdeki bütün gazlı ve dizel arabaları tamamen yasaklayacak. Bu kararı adım adım uygulayacak olan Amsterdam yönetimi, böylelikle hava kirliliğini de önemli ölçüde azaltacak.

2030 YILINA KADAR KADEMELİ YASAKLAR GELECEK

Gelecek sene 2005 yılından önce üretilen bütün dizel araçların trafiğe çıkmasını engelleyecek Amsterdam, 2022 yılından itibaren de havayı kirleten halk otobüslerinin şehre girmesine izin vermeyecek. Yönetim ayrıca şehrin su kanallarını kullanan ve çevre kirliliğine neden olan bazı deniz araçlarını da tamamen yasaklayacak.

Hollanda şehri, Temiz Hava Eylem Planı kapsamında 2030 yılına kadar çevreyi kirleten bütün taşıtları, elektrikli veya hidrojenle çalışan araçlarla değiştirecek olsa da bunu yapmak pek de kolay olmayacak.

Tamamen elektrikli araçlara geçmek için şehirde en az 23 bin şarj istasyonunun olması gerektiğini belirten yetkililer, şu anda bu sayının 3 bin civarında olduğunu vurguladı.





BAŞKA ŞEHİRLER DE ALARMA GEÇTİ

Fosil yakıtlı araçlara karşı harekete geçen tek şehir Amsterdam değil. Örneğin Paris, 2016 yılında aldığı bir kararla, 1997 yılından önce üretilen araçların günün yoğun saatlerinde şehre girmesini yasaklamıştı. Madrid ise geçtiğimiz sene pilot bölge oluşturarak o bölgeye gazlı ve dizel arabaların girişini engellemişti.

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