taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3131
Euro
7.0217
Altın
1548.05
Borsa
95605.22
Gram Altın
313.885
Bitcoin
35812.25

Amsterdam'da Red Light Sokağı kapatıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle Hollanda'nın başkentinin meşhur eğlence mekanlarından Red Light (Kırmızı Fener) Sokağı

REUTERS | 16.03.2020 - 05:50..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüs nedeniyle sıkı tedbirler uygulamaya başlayan Hollanda yönetimi, bu kapsamda başkent Amsterdam'da seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinlerle tanınan Red Light (Kırmızı Fener) Sokağı'nı kapattı. Bölgedeki onlarca genelev ve eğlence kulübü 31 Mart'a kadar hizmet vermeyecek.

Hollanda yönetimi, koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke çapında tüm restoran, kafe ve okulların 6 Nisan'a dek kapatılması talimatı verdi.

Amsterdam'da Red Light Sokağı kapatıldı

YASAK ÖNCESİ ESRAR KAFELERE AKIN

Söz konusu tedbirler, yasal esrar satışının ve tüketiminin yapıldığı 'esrar kafeler' ve gece klüpleri için de geçerli olacak.

Sağlık Bakanı Arie Slob, söz konusu esrar kafeler ve eğlence klüplerinin 16 Mart Pazar günü 17:00'dan itibaren hizmet vermeyi durduracağını açıklamıştı.

Bu sebeple yasak devreye girmeden önce kalan son saatleri değerlendirmek isteyen Amsterdamlılar ve turistler esrar kafelere akın etti.

Amsterdam'da Red Light Sokağı kapatıldı

Hollanda'da teyit edilen koronavirüs vaka sayısının bin 135'e yükseldiği ve 20 kişinin salgın nedeniyle öldüğü bildirildi.

Amsterdam'da Red Light Sokağı kapatıldı

Amsterdam'da Red Light Sokağı kapatıldı

Amsterdam'da Red Light Sokağı kapatıldı

İlginizi Çekebilir
İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma
İngiltere'de koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde, hastanelerin ve süpermarketlerin İngiliz askerlerince korunması kararlaştırıldı.
İspanya Kralı, babasının maaşını kesti
İspanya Kralı 6. Felipe, yaklaşık 6 yıl önce tahtı kendisine bırakan babası emerit Kral Juan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı maaşı keserek, reddi miras yaptı.
Fransa'da korona Sarı Yelekliler'i durdurmadı
Sarı Yelekliler, koronavirüse rağmen eylemlerini devam ettirerek, Paris'i yine savaş alanına çevirdi
Fransa'da koronavirüsten ölümler 90'ı geçti
Fransa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 91'e yükselmesi üzerine, birçok ticari mağazanın kapatılmasına karar verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
662
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
138
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
23
İspanya Kralı, babasının maaşını kesti
İspanya Kralı, babasının maaşını kesti
16
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
14
Gaziantep genç iş kadınının filmlere konu olacak hikayesi
Gaziantep genç iş kadınının filmlere konu olacak hikayesi
7
Muslera: Avrupa'da maçlar iptal, bizde neden değil
Muslera: Avrupa'da maçlar iptal, bizde neden değil
22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir