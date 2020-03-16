Amsterdam'da Red Light Sokağı kapatıldı

Koronavirüs nedeniyle sıkı tedbirler uygulamaya başlayan Hollanda yönetimi, bu kapsamda başkent Amsterdam'da seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinlerle tanınan Red Light (Kırmızı Fener) Sokağı'nı kapattı. Bölgedeki onlarca genelev ve eğlence kulübü 31 Mart'a kadar hizmet vermeyecek.

Hollanda yönetimi, koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke çapında tüm restoran, kafe ve okulların 6 Nisan'a dek kapatılması talimatı verdi.

YASAK ÖNCESİ ESRAR KAFELERE AKIN

Söz konusu tedbirler, yasal esrar satışının ve tüketiminin yapıldığı 'esrar kafeler' ve gece klüpleri için de geçerli olacak.

Sağlık Bakanı Arie Slob, söz konusu esrar kafeler ve eğlence klüplerinin 16 Mart Pazar günü 17:00'dan itibaren hizmet vermeyi durduracağını açıklamıştı.

Bu sebeple yasak devreye girmeden önce kalan son saatleri değerlendirmek isteyen Amsterdamlılar ve turistler esrar kafelere akın etti.

Hollanda'da teyit edilen koronavirüs vaka sayısının bin 135'e yükseldiği ve 20 kişinin salgın nedeniyle öldüğü bildirildi.