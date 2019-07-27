Amuda kalkan İsrail Büyükelçisi

Kuzey Makedonya'daki İsrail Büyükelçisi Dan Oryan, 6 Mayıs'ta Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı seçilen Stevo Pendarovski ziyaret gerçekleştirdi.

Oryan, ziyarette diplomasinin pek de alışık olmadığı hareketler sergiledi.

AMUDA KALKTI

Geçmişinde jimnastik sporuyla ilgilenen Oryan, Cumhurbaşkanı Pendarovski'nin önünde amuda kalktı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ise o anın fotoğrafını Facebook hesabından paylaştı ve şu notu düştü: "İsrail Büyükelçisi’nin amuda kalktığı bu fotoğraf, hem bir ilham kaynağı hem de spor yapmanın ne kadar önemli ve bazen komik olacağı hakkında bir kanıt olabilir."