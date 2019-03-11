Ana sınıfı öğretmeni, erkek arkadaşını yaralayıp rehin aldı

Ekipler, zorluk çıkaran kadını biber gazıyla etkisiz hale getirip, Arif B.'yi kurtardı.

Olay, dün akşam Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'ndeki apartmanın, 4'üncü katındaki dairede meydana geldi.

KAPIYI AÇMAYINCA EKİPLER EVE BALKON KAPISINDAN GİRDİ

Apartman sakinleri, bir okulda ana öğretmeni olarak görev yapan B.E.'nin evinden gelen sesler üzerine polisi aradı. B.E.'nin kapıyı açmaması üzerine polis, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Polis, itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp, açık olan kapıdan eve girdi.

SALDIRGAN KADIN BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

B.E.'yi, omuzundan bıçakladığı Arif B.'yi elindeki bıçakla rehin aldığını gördü. Bir süre B.E.'yi ikna etmeye çalışan polis, sonuç alamayınca öğretmeni biber gazı sıkarak, etkisiz hale getirdi.

Kurtarılan Arif B., ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

''BEN BIÇAKLAMADIM''

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen B.E., gazetecilere, ''Ben bıçaklamadım. O bana bıçak çekti. Yalan söylüyor. O evime zorla girdi. Gerçekten inanın bana.'' dedi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen B.E., tedavi için Konya'ya gönderildi. Soruşturma sürüyor.