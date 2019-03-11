taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4369
Euro
6.12175
Altın
1297
Borsa
101917.3
Gram Altın
226.674

Ana sınıfı öğretmeni, erkek arkadaşını yaralayıp rehin aldı

Aksaray'da ana sınıfı öğretmenliği yapan B.E. (41), evinde, tartıştığı kaporta ustası erkek arkadaşı Arif B.'yi (40) önce omzundan bıçakladı; polisleri "yaklaşmayın" diye tehdit etti.

DHA | 11.03.2019 - 11:44..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ekipler, zorluk çıkaran kadını biber gazıyla etkisiz hale getirip, Arif B.'yi kurtardı.

Olay, dün akşam Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'ndeki apartmanın, 4'üncü katındaki dairede meydana geldi.

KAPIYI AÇMAYINCA EKİPLER EVE BALKON KAPISINDAN GİRDİ

Apartman sakinleri, bir okulda ana öğretmeni olarak görev yapan B.E.'nin evinden gelen sesler üzerine polisi aradı. B.E.'nin kapıyı açmaması üzerine polis, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Polis, itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp, açık olan kapıdan eve girdi.

Ana sınıfı öğretmeni, erkek arkadaşını yaralayıp rehin aldı

SALDIRGAN KADIN BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

B.E.'yi, omuzundan bıçakladığı Arif B.'yi elindeki bıçakla rehin aldığını gördü. Bir süre B.E.'yi ikna etmeye çalışan polis, sonuç alamayınca öğretmeni biber gazı sıkarak, etkisiz hale getirdi.

Kurtarılan Arif B., ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Ana sınıfı öğretmeni, erkek arkadaşını yaralayıp rehin aldı

''BEN BIÇAKLAMADIM''

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen B.E., gazetecilere, ''Ben bıçaklamadım. O bana bıçak çekti. Yalan söylüyor. O evime zorla girdi. Gerçekten inanın bana.'' dedi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen B.E., tedavi için Konya'ya gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

195
Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

33
Karius oyundan çıkmak istedi

Karius oyundan çıkmak istedi

21
Kuveytlilerin en çok sevdiği lider Erdoğan

Kuveytlilerin en çok sevdiği lider Erdoğan

81
Sıfır gümrük ile 200 bin ton patates ithal edilebilecek

Sıfır gümrük ile 200 bin ton patates ithal edilebilecek

382
Hatice kalçasını gösterdi

Hatice kalçasını gösterdi

89
THY yolcuları uyardı: Büyük taşınma 6 Nisan'da

THY yolcuları uyardı: Büyük taşınma 6 Nisan'da

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir