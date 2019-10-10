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Anadolu Adalet Sarayı önünde çatışma

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın önünde bulunan caddede iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü çatışmada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

İHA | 10.10.2019 - 11:24..
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İstanbul Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın önünde bulunan Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahı çatışma yaşandı.

Çatışmada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

ÇATIŞMA CEP TELEFONU KAMERASINDA

Çatışma esnasında çevredeki vatandaşlar ise büyük panik yaşayarak kaçmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Yaşanan çatışma, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı çatışma anları İZLE

BÜYÜK PANİK

Görüntülerde kavga eden iki grup birbirlerine art arda silahla ateş ediyor. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşayarak kaçışıyor.

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