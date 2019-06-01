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Anadolu otoyolunda bayram trafiği

Tatil için araçlarıyla yola çıkan İstanbullular, Anadolu otoyolu ile D-100 karayolunun Kocaeli bölümünde yoğunluk oluşturdu. İstanbul istikameti ise boş...

AA | 01.06.2019 - 13:00..
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Anadolu otoyolunda bayram trafiği

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla Anadolu otoyolunun Bolu Dağı geçidinde, yoğunluk artarak devam ediyor.

Anadolu otoyolunun Bolu Dağı-Düzce kesiminde özellikle Ankara yönündeki araçlar, yoğunluğa neden oldu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Trafiğin en fazla arttığı 1, 2 ve 3. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli arasındaki yolda, yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Anadolu otoyolunda bayram trafiği

POLİSİN ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Polis ekipleri, araçları arızalanarak yolda kalan sürücülerin bulundukları bölgelerde, kazalara sebebiyet vermemek için işaretleme çalışması yürütüyor.

Yolda özellikle emniyet şeridinde duran veya buradan ilerlemeye çalışan sürücülere, cezai işlem uygulanıyor.

Anadolu otoyolunda bayram trafiği

TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Araç yoğunluğunun, günün ilerleyen saatlerinde daha da artması bekleniyor. Bu arada, bölgedeki trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi.

Anadolu otoyolunda bayram trafiği

Anadolu otoyolunda bayram trafiği

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